Project ‘senioristen’ zet vrijwilligers in om brug te slaan tussen hulpverlening en eenzame of zorgbehoevende senioren ADA

22 november 2019

17u05 0 Borgerhout Het district district Borgerhout lanceert een project om samen met buurtvrijwilligers – zogenaamde ‘senioristen’ - zorgbehoevende of vereenzaamde ouderen op te zoeken en hen te ondersteunen in de zoektocht naar organisaties of instanties die hen kunnen bijstaan.

Eenzame of zorgbehoevende ouderen in Borgerhout ervaren vaak nog drempels om hulp te zoeken bij organisaties of instanties die hen kunnen bijstaan. Hierdoor vinden ze moeilijk aansluiting bij zorgvoorzieningen zoals poetshulp, thuisverpleging, boodschappendienst of vrijetijdsactiviteiten. Daar wil het district Borgerhout iets aan doen.

“Het district organiseert veel laagdrempelige activiteiten voor senioren. Denk bijvoorbeeld aan een sportnamiddag. Dankzij onze consulenten die de straat op trekken, bereiken we een groot deel van de bevolking. Maar tegelijk merken we ook dat er heel wat vragen en klachten zijn van de senioren die de juiste dienstverlening niet bereiken”, vertelt schepen voor Senioren Ben Van Duppen.

Vertrouwensband

Daarom roept het district nu de ‘senioristen’ in leven. Het zijn gekende brugfiguren uit verschillende Borgerhoutse wijken die de wijk goed kennen en dicht bij de bewoners staan. Zo kunnen ze een vertrouwensrelatie met hen opbouwen. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers wil het district bovendien sneller en meer gericht specifieke noden detecteren bij zorgbehoevende ouderen. Op dit moment kan het district rekenen op 8 senioristen. Zij kregen een speciale opleiding waardoor ze signalen van mensen kunnen herkennen. Het grote voordeel is van Van Duppen dat senioren een vertrouwensband kunnen opbouwen met de senioristen, die zelf allemaal zestigplussers zijn.

“Vooral voor senioren met een migratieachtergrond is het vaak nog moeilijker om zich een weg te vinden naar de zorgvoorzieningen waar ze recht op hebben. Dankzij de inzet van deze brugfiguren kunnen we erin slagen senioren te bereiken die tussen de mazen van het net dreigen te vallen, en hebben we een manier om dienstverleners te ondersteunen bij een betere afstemming van hun aanbod. Met dit project kunnen we onze rol als voorloper op het vlak van inclusief beleid volop opnemen”, besluit de districtschepen.