Politie vindt drie flessen lachgas in auto na achtervolging Sander Bral

28 februari 2020

15u18 0 Borgerhout Een interventiepatrouille merkte woensdagnacht een voertuig met Duitse nummerplaat op dat in de Huybrechtstraat in Borgerhout tegen de toegelaten richting reed. Gezien het gevaarlijk rijgedrag van de bestuurder werd besloten om het voertuig te controleren. Dat wilde de bestuurder niet laten gebeuren, waarop er een achtervolging startte.

Verschillende patrouilles werden aangestuurd en het voertuig kwam tot stilstand op het fietspad van de Noordersingel langs de Buurtspoorweglei. De bestuurder en één van zijn passagiers zetten het meteen op een lopen, maar konden na een korte inspanning van de inspecteurs gevat worden. De twee passagiers op de achterbank werden ter plaatse geboeid.

De vier inzittenden van het voertuig van 18, 18, 19 en 20 jaar oud werden meegenomen voor verhoor. De 19-jarige bestuurder kon enkel een voorlopig rijbewijs voorleggen, maar was wel gekend voor meerdere feiten. In het voertuig werden drie lachgasflessen aangetroffen, één stond open toen de politie het voertuig doorzocht. De flessen werden in beslag genomen. Ook de gsm-toestellen van de inzittenden werden in beslag genomen voor verder onderzoek.