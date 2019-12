Politie verzegelt vermoedelijk drugscafé in Borgerhout CVDP

16 december 2019

15u55

Borgerhout In Borgerhout is zondagavond een café op de Turnhoutsebaan verzegeld. Na een controle werden verschillende sporen van drugsgebruik gevonden.

Volgens de Antwerpse lokale politie gaat het om een café waarover de laatste tijd heel wat klachten uit de buurt waren binnengekomen. De politie ging zondagavond ter plaatse om het café te controleren en zag meteen hoe een van de klanten zich in de toiletten ging verstoppen en daar verschillende keren iets doorspoelde. Toen de inspecteurs de man uit het toilet haalden, veinsde hij dat hij flauwgevallen was. De man bleek geen drugs (meer) op zak te hebben, maar wel een aanzienlijke hoeveelheid cash. Hij verblijft ook illegaal in ons land en werd daarom ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In de rest van het café waren 29 klanten aanwezig, maar de meesten hadden geen drankjes staan. De politie vond wel her en der restanten van drugsgebruik. Drie klanten hadden drugs op zak en drie anderen bleken geen geldige verblijfsdocumenten bij zich te hebben. De politie verzegelde na afloop het café in opdracht van het parket.