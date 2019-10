Politie verspreidt beelden van granaataanslag in Borgerhout Patrick Lefelon

18 oktober 2019

18u43 16 Borgerhout De federale politie heeft vrijdag een opsporingsbericht verspreid over de granaataanslag in het Antwerpse district Borgerhout op maandag 2 september. Er werd toen in alle vroegte een granaat gegooid tussen enkele geparkeerde auto’s in de Guldensporenstraat. De aanslag kadert binnen het aanhoudende geweld in het Antwerpse drugsmilieu.

Op de beelden is te zien hoe een persoon die ochtend omstreeks 3.30 uur met de fiets komt aangereden en stopt in het midden van de straat. Hij haalt na wat voorbereidingen voorzichtig een granaat tevoorschijn, lijkt de pin eruit te trekken en gooit ze tussen enkele geparkeerde wagens. De fietser rijdt vervolgens snel weg, net voor het springtuig ontploft.

Drugsfamilies

De ontploffing beschadigde vier auto’s en drie gevels van woningen. Mogelijk kadert het incident in het aanhoudende geweld binnen het Antwerpse drugsmilieu. De granaat ontplofte ter hoogte van de woning van de beruchte drugsfamilie El H. Hun woning is beveiligd met bewakingscamera’s. Zij wezen na de aanslag in de richting van andere verdachten.

Tegenover de familie El H. woont een andere beruchte Marokkaanse familie S.A. De twee broers Yassine en Mohamed S.A. werden in 2015 veroordeeld omdat zij drugs leverden aan zo’n 250 cocaïne- en cannabis-gebruikers. Op de beelden is te zien dat de granaatgooier zijn springstuig naar de woning van de familie S.A. gooit.

De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Wie de persoon of de fiets meent te herkennen, wordt gevraagd om dat aan de politie te laten weten op het gratis nummer 0800 30 300. Het volledige opsporingsbericht is terug te vinden via www.politie.be.