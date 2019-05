Politie verspreidt beelden van gewelddadige dief in Borgerhout Sander Bral

29 mei 2019

18u53 4 Borgerhout Politie en parket zijn op zoek naar de dader van een diefstal met geweld op het kruispunt van de Kroonstraat met de Millisstraat in Borgerhout. Het incident deed zich voor op vrijdag 10 mei rond 15.50 uur. De politie is ook op zoek naar een belangrijke getuige.

De dader is tussen de 35 en 40 jaar oud. Hij is ongeveer 1m65 groot en eerder zwaar gebouwd. Hij heeft donker haar en is kalend. Op het moment van de gewelddadige diefstal droeg hij een bruine jas, een donkerblauwe jeans en witte sportschoenen.

De politie is ook op zoek naar een belangrijke getuige die kort bij de dader wandelde terwijl die op de vlucht ging. De getuige droeg een opvallende gele jas, een donkere broek en bruine schoenen. Hij droeg een donkerblauwe rugzak en had een paraplu bij zich. De onderzoekers vragen of de man zich kenbaar wil maken.

Wie de dader of de getuige herkent of meer weet over deze zaak kan anoniem contact opnemen met de politie via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit tipformulier.