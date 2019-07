Politie pakt vluchtende dealer Patrick Lefelon

13 juli 2019

14u45 4 Borgerhout Het wijkteam van Borgerhout krijgt sinds kort geregeld de melding van drugsoverlast in de omgeving van plaatsen waar ook kinderen in de buurt zijn. Vrijdag trof de politie een zestal jongeren aan die openlijk cannabis aan het roken waren in de buurt van de Florastraat. Op de grond lagen ook verschillende zakjes met cocaïne in. Toen het groepje gecontroleerd werd, gooiden ze de drugs weg.

Ook een van de jongemannen zette het op een lopen en probeerde zich te verstoppen in een telecomwinkel. Hij werd op de hielen gezeten door de politie en gevat. Hij had een grote som geld op zak. Aan de deur van de winkel werd nog drugs gevonden. De verdachte is geen onbekende voor de politie in deze materie. Bij hem thuis zijn ook zaken gevonden die wijzen op de verkoop van verdovende middelen. Onder meer 12 verpakkingen cocaïne, zijn telefoon, en meer dan 1 500 euro cash geld werden in beslag genomen. De verdachte van 21 komt bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over de verdere aanhouding van de jongeman.