Persoonlijke gegevens van bezoekers Covid-19-testdorp in Borgerhout tijdlang online te grabbel ADA

13 augustus 2020

13u08

Bron: VTM Nieuws 0 Borgerhout Een tijd lang stonden de inschrijvingsformulieren van het coronatestdorp in Borgerhout online te grabbel. Enkel de naam en voornaam en het tijdstip konden zo ingekeken worden. Medische informatie kon je niet zomaar downloaden. Golazo, die verantwoordelijk is voor de praktische kant van het dorp, greep meteen in.

Wie zich moet laten testen op corona in het testdorp op Spoor Oost moet eerst een inschrijvingsformulier invullen. Het is dat formulier dat iedereen vrij kon downloaden en je dus kon zien wie zich wanneer heeft laten testen. Medische informatie - of je al dan niet positief testte - kon je niet achterhalen.

Dat je enkel namen en tijdstippen kon zien, lijkt op het eerste gezicht niet erg maar een snode hacker kan deze informatie gebruiken om een valse factuur op te sturen naar de geteste mensen. Door het tijdstip te vermelden lijkt zo een factuur al meteen echter.

Toen Golazo op de hoogte werd gebracht van het probleem hebben zij meteen contact opgenomen met hun technische dienst en werd het euvel rechtgezet. Golazo benadrukt ook dat er geen misbruik werd gemaakt van de fout in het systeem.

Het probleem in het systeem doet wel vragen oproepen of dergelijke systemen niet te snel zomaar in werking worden gesteld. Denk maar aan gelijkaardige registratiesystemen bij de horeca.