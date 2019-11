Persoon bevangen door rook bij magazijnbrand Sander Bral

17 november 2019

Er is brand uitgebroken in een magazijn aan de Wilrijkstraat in Borgerhout zaterdagavond. Het ging om een achterliggend magazijn waar wat spullen om onbekende reden vuur hadden gevat. De brand beperkte zich tot de magazijnruimte.

De eigenaar van het pand raakte bevangen door de rook en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef al bij al beperkt.