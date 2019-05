Peperbus krijgt 2,2 miljoen euro van Vlaanderen voor herbestemming David Acke

23 mei 2019

14u45 0 Borgerhout Unizo Provincie Antwerpen krijgt 2,2 miljoen euro om de Peperbus in Borgerhout te herbestemmen. De Sint-Jan Evangelistkerk moet een broedplaats worden voor creatief talent en ondernemers en tegelijk een ontmoetingsplek zijn voor de buurt en jongeren dankzij een bib en Taalpunt Nederlands.

De Sint-Jan Evangelistkerk, beter bekend als de Peperbus, in Borgerhout wordt tegen 2020 het nieuwe hoofdkantoor van Unizo Antwerpen maar bovenal moet de Peperbus uitgroeien tot dé ontmoetingsplek in Borgerhout en Noord Antwerpen. “De parochiekerk was voor velen een plek waar je thuiskwam, het is de identiteit van Borgerhout. Unizo wil met dit project bijdragen aan die identiteit door de Peperbus een nieuwe invulling te geven, die van creatieve broedplaats voor ondernemers en de buurt”, vertelt Sofi Van Ussel, directeur van UNIZO Provincie Antwerpen vzw.

Om die plannen te realiseren, kwam Vlaams minister-president Geert Bourgeois langs met een erfgoedsubsidie van 2.276.000 euro. Daarmee komt de herbestemming van het kerkgebouw opnieuw een stap dichterbij. Een volgende mijlpaal is de aankoop door de stad.

Het college heeft ook het voorstel voor de integratie van de openbare bibliotheek van het district Borgerhout in de kerk goedgekeurd. “De bibliotheek met verschillende leeshoeken wordt ingeplant op het gelijkvloers in het middenschip van de kerk en geïntegreerd in het grotere geheel van de werking van de Peperbus. Een definitief voorstel voor de bibliotheek volgt wanneer de plannen voor de volledige herbestemming concreet zijn”, vertelt schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud. Daarnaast zal ook Taalpunt Nederlands een plek in de kerk krijgen.

Nieuwbouw

Het uitzicht van de Peperbus zal er ook lichtjes anders uit gaan zien. Zo worden aan de buitenkant vier kleinere gebouwen bijgebouwd die als kleine torentjes uit het dak zullen komen aan de voor- en achterkant. Daarin komt een lift en een trappenhal die bezoekers naar de hogergelegen verdiepingen zullen brengen. “Die gebouwen zullen amper opvallen omdat ze in dezelfde materialen gebouwd zullen worden als de kerk en ook de stijl blijft dezelfde”, klinkt het bij consortium FVWW architecten en Origin.

De Sint-Jan-Evangelistkerk of Peperbus is de eerste kerk in een reeks van kerken in Antwerpen die herbestemd worden. Deze herbestemmingen maken deel uit van het Parochiekerkenplan dat de stad Antwerpen heeft uitgetekend. Op die manier krijgen de kerken opnieuw een gemeenschapsfunctie en zal de toegankelijkheid voor de inwoners groter worden.