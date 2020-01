Parkrun in het Te Boelaerpark AMK

18 januari 2020

15u16 0 Borgerhout Op zondag 2 februari zijn sportievelingen weer welkom op de parkrun in het Te Boelaerpark in Borgerhout. Er staat een kidsrun, een tour van 5 kilometer en een tour van 10 kilometer op het programma.

Wie mee wil lopen wordt om 14 uur verwacht ter hoogte van de Boelaer Zomerbar (te bereiken via de ingang van het Te Boelaerpark, hoek Gitschotellei en Cruyslei). De kidsrun van 1 kilometer start om 14.30 uur, om 15 uur starten zowel de 5 kilometer als de 10 kilometer. Elke groep wordt begeleid door 2 lopers van Zurenborgsport en iedereen is verzekerd tijdens het evenement. De Boelaerbar is voor de gelegenheid open en serveert lokale bieren, frisdranken, warme dranken en iets warms om te eten. Deelnemen aan de parkrun is gratis.