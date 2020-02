Optreden van folk- en countryicoon John Prine (73) in De Roma uitgesteld BJS

18 februari 2020

13u54 1 Borgerhout Slecht nieuws voor de fans van John Prine. Het Amerikaanse folk- en countryicoon zegt zijn concert van vanavond in De Roma in Borgerhout af wegens ziekte. Vorig jaar moest Prine, die al jaren met een zwakke gezondheid sukkelt, ook al een show in het OLT Rivierenhof uitstellen.

“Helaas is het ondenkbare gebeurd”, meldt concerthuis De Roma vandaag op zijn website. “John Prine moet noodgedwongen zijn concert in Antwerpen (alweer) uitstellen. Omwille van gezondheidsredenen vliegt hij terug naar de Verenigde Staten.”

Het concert in De Roma had een herkansing moeten zijn van een show die de 73-jarige singer-songwriter deze zomer in het OLT Rivierenhof afzegde. De Amerikaan was toen onvoldoende hersteld van een hartoperatie. Ditmaal sukkelt Prine met blessure aan zijn heup. Zoals vorige schuift zijn management van Prine meteen een nieuwe showdatum naar voren: op 26 augustus 2020 staat de man opnieuw in het OLT. Als zijn gezondheid het toelaat, tenminste. Prine overwon al twee keer kanker. In 2013 liet hij zijn linkerlong verwijderen.

Prine staat ondertussen al meer dan vijftig jaar op de planken. Met zijn debuutalbum, eenvoudig getiteld John Prine, ontpopte de voormalige postbode uit Chicago zich in 1971 tot de kroniekschrijver van het alledaagse bestaan. Dit leverde hem een flinke schare fans op, waaronder ook Bonnie Raitt, Bruce Springsteen en Bob Dylan. Die laatste speelde zelfs anoniem mee op een van zijn eerste clubconcerten.

Doorheen de jaren schreef Prine behoedzaam een indrukwekkend oeuvre bijeen. In 2018 voegde hij hier een twintigste album aan toe The Tree of Forgiveness. Een album dat zowel door fans, critici als collega’s met de loftrompet werd onthaald.