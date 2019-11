Oprit Borgerhout twee nachten dicht voor werken BJS

14 november 2019

17u01 0 Borgerhout Werken aan de Antwerpse ring zullen in de nachten van 18 op 19 en 20 op 21 november mogelijk voor verkeershinder zorgen.

Aan de twee seinbruggen ter hoogte van Borgerhout, in de richting van Nederland, worden enkele signalisatieborden vernieuwd. De werken zijn gepland tijdens de nachten van maandag 18 op dinsdag 19 november en van woensdag 20 op donderdag 21 november, tenzij de weersomstandigheden roet in het eten gooien. Om de hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken, gebeuren de werken ’s nachts tussen 23 uur en 5 uur.

Tijdens beide nachten worden er meerdere rijstroken ingenomen. Rond 02.00 uur wordt de Antwerpse ring telkens kortstondig (maximaal 15 minuten) even volledig afgesloten en moet het verkeer blokrijden onder begeleiding van de wegpolitie. De oprit Borgerhout richting Nederland is tijdens beide nachten afgesloten tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens. Er wordt een omleiding voorzien via de Singel (R10) naar de oprit Berchem.