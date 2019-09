Opnieuw granaat ontploft in Guldensporenstraat in Borgerhout, doelwit wellicht gekende drugsfamilie Patrick Lefelon

02 september 2019

04u57 94 Borgerhout Vanmorgen om 3.40 uur is een handgranaat ontploft in de Guldensporenstraat in Borgerhout. Het doelwit zou de famile El H. zijn, goed bekend bij politie en gerecht voor hun rol in het Antwerpse drugsmilieu. Verschillende auto's en gevels raakten beschadigd.

Antwerps politiewoordvoerder Willem Migom bevestigt dat rond 3.40 uur bewoners van de Guldensporenstraat een knal hoorden. De patrouilles stelden ter plaatse vast dat er schade was aan woningen en enkele geparkeerde auto’s.

“Het is nog donker op dit moment, maar wij kunnen nu al zien dat er vier auto’s en drie gevels zijn beschadigd door de inslagen van de granaat", aldus Migom vannacht. “Wij hebben de straten afgesloten. De gespecialiseerde technische politie komt ter plaatse voor sporenonderzoek.” Ontmijningsdienst Dovo, het labo, de federale gerechtelijke politie en een onderzoeksrechter kwamen vanochtend in alle vroegte ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Tweede granaat in de straat

Het is niet de eerste keer dat in deze straat een granaat ontploft. Al in december 2016, bij de start van het geweld in de Antwerpse drugsmaffia, werd de familie El H. geviseerd. Toen ontplofte er ook een granaat. Het springtuig vernielde toen de auto van een 91-jarige buurman die niets met de drugswereld te maken had. Twee maanden later werd de gevel van de familie El H. met een kalasjnikov beschoten. Een eventuele link met het drugsgeweld dat Antwerpen al enkele jaren teistert, zal deel uitmaken van het verdere onderzoek naar de feiten.

De politie installeerde destijds een speciale mobiele camera op de hoek van de Guldensporenstraat en de Zwarteleeuwstraat. Die is echter al lang weer weggehaald. In de buurt is het cameranetwerk later wel aangepast. De kans dat de granaatgooier gefilmd is, is groot.

Leden van de familie El H. staan bekend als een vaste waarde in het drugsmilieu. Zo was Mohamed El H. destijds de rechterhand van Abdelkader Bouker ‘De Jood’, die midden 2016 werd ontvoerd. Bouker is nooit teruggevonden.