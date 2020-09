Oplossing voor Tuinwijk op komst: nieuwe werken moeten slecht geplaatste geluidsschermen geluidsdicht maken David Acke

28 september 2020

13u13 1 Borgerhout Er is een oplossing in de maak voor de geluidsschermen aan de Tuinwijk in Borgerhout . De aannemer die de schermen heeft geplaatst, zal over heel de wand ingrepen uitvoeren om de loszittende panelen te verstevigen en geluidsoverlast te voorkomen. Deze oplossing werd de voorbije weken al getest en daaruit blijkt dat de schermen met aanpassingen voldoen aan de normen. De werken starten op maandag 5 oktober en zullen twee weken duren.

De inwoners van de Tuinwijk langs de E313 keken er al jaren naar uit. Eindelijk zou het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe geluidsschermen plaatsen. Maar dat liep al snel op een sisser uit. Door een slechte plaatsing veroorzaakten de panelen net extra geluidsoverlast. Zo was er een probleem met de bevestiging van de panelen in de profielen en waren sommige aansluitingen tussen panelen en profielen niet volgens de regels van de kunst geplaatst. AWV en de aannemer hebben de problemen geanalyseerd en enkele ingrepen uitgewerkt om de problemen te verhelpen. Zo zal de aannemer extra profielen met geluidsdichting plaatsen en spieën plaatsen om de panelen te fixeren.

Geluidsmetingen

“Deze ingrepen werden op verschillende schermen toegepast. Daarna werd het effect van die ingrepen gemeten. Enerzijds is de absorptie aan de voorzijde van de wand gemeten. Anderzijds werd de isolatiewaarde gemeten in het midden van het element en op de verschillende aansluitingen aan het profiel”, klinkt het bij het AWV.

Deze metingen zijn gebeurd in het weekend van 12 september en de resultaten zijn ondertussen bekend. “Hieruit blijkt dat de schermen na de aanpassingen duidelijk presteren boven de vereiste norm en dus voldoende geluid tegenhouden, terwijl ze dat zonder aanpassingen niet deden. Op basis van deze resultaten zullen alle schermen aangepast worden met extra profielen met voegdichting.”

Extra metingen

Zoals altijd gebeurt na het plaatsen van nieuwe geluidsschermen, zal het Agentschap Wegen en Verkeer de komende maanden ook nog geluidsmetingen uitvoeren aan de gevels van enkele woningen in de wijk. Deze metingen zullen aantonen wat het effect is van de nieuwe schermen voor de bewoners van de wijk. Het agentschap zal deze metingen afwachten om te bepalen of de geluidsoverlast binnen de perken is. De metingen zullen op tien verschillende plaatsen in de wijk gebeuren.