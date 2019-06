Oplader vat vuur met brandje tot gevolg Sander Bral

17 juni 2019

14u38 0

Er is brand uitgebroken op de eerste verdieping van een woning aan de Zegelstraat zondagmiddag. De brandweer kon het vuur snel blussen waardoor de schade eerder beperkt bleef. Er raakte niemand gewond. Mogelijk is de brand ontstaan door een defect aan een oplader die in het stopcontact was blijven zitten.