Op- en afrittencomplex Borgerhout opnieuw open na werken ADA

09 september 2019

15u12 0

Na twee maanden is het op- en afrittencomplex in Borgerhout opnieuw open voor het verkeer. Dat is een week later dan gepland omdat een brugonderdeel op zich liet wachten. De brug werd vernieuwd en het fietscomfort werd verhoogd. Zo is de gevaarlijke bypass verwijderd en zouden er minder conflicten tussen fietsers moeten zijn. Het verkeer kan ook opnieuw vanuit de Luitenant Lippenslaan de brug over richting stad.

In de zomer van 2020 staat de andere kant van de brug op het programma.