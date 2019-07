Ook extra dEUS-shows in Trix uitverkocht BJS

12 juli 2019

De Antwerpse band dEUS speelt in het najaar drie keer in muziekclub Trix in Borgerhout. Het concert op donderdag 19 september verkocht deze week op een kwartiertje uit, waarop beslist werd om twee extra shows - op 20 en 21 september - in Trix toe te voegen.

Voor wie nog een ticket wilde bemachtigen is er slecht nieuws: ook de twee extra concerten zijn inmiddels uitverkocht.

dEUS toert met de integrale versie van hun derde album The Ideal Crash. Die plaat mag dit jaar twintig kaarsjes uitblazen.