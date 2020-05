Ontdek de Walls of Boho en andere Antwerpse straatkunst met een app CVDP

19 mei 2020

12u00 1 Borgerhout Met de streetart-app kunnen Antwerpenaren nu ook de Walls of Boho ontdekken.

Verschillende kunstenaars maakten in november vijf prachtige muurschilderingen Borgerhout. Straatkunstenaar Joachim Lambrechts is curator van het project Walls of Boho. Hij wilde van Borgerhout een ‘graffitidistrict’ maken en ondertussen de straten wat meer kleur geven.

De vijf pareltjes zijn al wandelend te ontdekken via de Street Art Cities-app. De 5 km lange wandeling van Walls of Boho vind je door te klikken op ‘Antwerpen’ en vervolgens op ‘routes’.