Ondanks sluiting wacht De Roma toch drukke zomer: verbouwingswerken aan foyer eindelijk van start ADA

25 juni 2019

16u26 4 Borgerhout Nadat afgelopen zondag de laatste bezoeker van het seizoen over de vloer kwam, zijn de medewerkers en vrijwilligers van De Roma deze week met man en macht gestart aan de voorbereidingen voor de renovatie van de foyer. Einddoel: een flinke opknapbeurt, de installatie van een nieuwe bar en de komst van een lift.

Het voorjaarsseizoen van De Roma mag er dan op zitten, toch is het er tijdens de zomersluiting in juli en augustus één en al bedrijvigheid. In samenwerking met interieur- en conceptarchitecten van Studio Boite en aannemer Schevenels krijgt de foyer een grondige make-over. Om plaats te maken voor de nieuwe bar, zetten vrijwilligers alvast de sloophamer in de huidige, verouderde bar. Voor sommigen met pijn in het hart, want na zestien jaar dienst is het moeilijk afscheid nemen van wat zo vertrouwd is.

Voorgevel volgt

De vernieuwing van de foyer is nodig om er de volgende decennia opnieuw tegenaan te kunnen. “Er komt een nieuw kleurtje op de muren, de elektriciteit en de akoestische panelen worden vervangen en de originele houten deuren krijgen een behandeling”, legt algemeen coördinator van De Roma Danielle Dierckx uit. “De nieuwe bar verhoogt het comfort voor onze vrijwilligers en stelt hen in staat onze vele bezoekers, jaarlijks meer dan 200.000, nog efficiënter te bedienen. Ook de voorgevel van De Roma wacht een restauratie, met behulp van oude technieken. Op de lift is het nog even wachten. Die is besteld en alles wordt in gereedheid gebracht om hem zo snel mogelijk te installeren”