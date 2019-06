Of Monsters and Men stelt nieuwe plaat voor in De Roma ADA

06 juni 2019

10u49 2 Borgerhout De IJslandse band Of Monsters and Men brengt na drie jaar stilte een nieuwe plaat uit met “FEVER DREAM”. Op 5 november stellen ze ze voor in De Roma.

Fans van de IJslandse groep hebben geduld moeten oefenen maar na drie jaar komt Of Monsters and Men met een nieuwe plaat: FEVER DREAM. In 2011 werd een demo van hun song “Little Talks” opgepikt door een radiostation in Philadelphia. Vanaf toen ging het snel. Of Monsters and Men maakte een fenomenale beurt op het gerenommeerde showcasefestival SXSW in Austin, Texas, en voor ze het wisten lag debuutplaat My Head Is An Animal in de rekken. In een tijd waarin de platenverkoop op een historisch dieptepunt stond ging het debuut probleemloos multi-platinum.

“We wilden niet gewoon herhalen wat we al eerder hebben gedaan” zegt de band over FEVER DREAM. “We vinden het belangrijk om vooruit te kijken naar de lange carrière die nog voor ons ligt. We willen onze tijd nemen om platen te maken waar we trots op kunnen zijn.” Het is een statement dat ingaat tegen het tempo van de muziekwereld van vandaag, maar Of Monsters and Men heeft nooit het typische traject gevolgd, en de IJslanders zijn niet van plan er nu mee te beginnen. Op 5 november staan ze voor de allereerste keer in De Roma.