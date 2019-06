Nu al het kleurrijkste festival van Antwerpen, straks ook het duurzaamste: Borgerrio zet nog meer in op afvalneutrale maatregelen David Acke

14u19 8 Borgerhout De Turnhoutsebaan wordt zaterdag opnieuw het speelterrein van muzikanten, theatermakers, acteurs, handelaars en dansers tijdens de dertiende editie van het festival Borgerrio. District en stad willen van Borgerrio het duurzaamste stadsfestival van Antwerpen maken en zetten daarom nog meer in op afvalneutrale maatregelen.

Het is aftellen naar de dertiende editie van wat de organisatie het kleurrijkste festival van de stad Antwerpen noemt, Borgerrio. Zaterdag maakt het drukke verkeer plaats voor 90 stadstenten, 600 stoelen, 500 tafels en 1,2 kilometer aan standjes. “Daarmee moeten we de grootste braderij zijn van de hele stad”, vertelt Joost, sterke man achter de organisatie.

Confetti verboden

Maar Borgerrio wil niet enkel het grootste straatfeest van de stad zijn, het wil ook uitgroeien tot het duurzaamste festival van Antwerpen. Borgerrio is ontstaan na de UNCED Wereldconferentie voor milieu en ontwikkeling in Rio (1992). “Onze ambitie is niet min: wij willen van Borgerrio dé referentie maken inzake het afvalarm, en op termijn zelfs afvalvrij, organiseren van evenementen in de stad Antwerpen. Dat kunnen we uiteraard niet alleen. We slaan dan ook de handen in elkaar met stedelijke en externe partners, en bouwen zo elk jaar verder aan die ambitie”, zegt Marij Preneel, districtsburgemeester en bevoegd voor onder andere afvalbeleid. “Samen met OVAM, Fost Plus, het EcoHuis en Proper Borgerhout werkte het district een ambitieus afvalplan uit. De stadsdiensten ondersteunen logistiek en leveren de herbruikbare bekers.”

Daarnaast zijn er heel wat andere maatregelen. Zo kunnen bezoekers hun afval achterlaten aan zestig opvallende afvaleilanden, is er een aparte inzameling van PMD, restafval en papier en karton voor de standhouders, zijn er voor de medewerkers en vrijwilligers herbruikbare drinkbussen voorzien en is er een verbod op flyeren, confetti en ballonnen.

Trommelen op boomstammen

Het hoogtepunt van Borgerrio is voor velen de parade van 15 uur tot 18.30 uur. “Liefst 17 binnen- en buitenlandse dans- en muziekgroepen trekken over de Turnhoutsebaan, met als Borgerhoutse delegaties fanfare ’t Akkoord en Dakka Hicham Marso, een traditionele Marokkaanse muziekgroep. Uitkijken is het ook naar The Royal Burundi Drummers. Hun trommels zijn gemaakt van massieve boomstammen die vijftien kilogram wegen. Met onnavolgbare ritmes en onmenselijk hoge sprongen brengen de trommelaars een adembenemend en uniek schouwspel, dat werd uitgeroepen tot UNESCO erfgoed”, vertelt Joost. Toch is dat niet het hoogtepunt voor hem. “Het hoogtepunt is Borgerhout. Laten zien dat het een unieke plek is in Antwerpen en dat in een positief daglicht zetten. Borgerio is gewoon uniek.”

Het volledige programma vind je op www.borgerhout.be.