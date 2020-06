Noodlijdende De Roma roept hulp in van bezoekers: “Elke avond dat onze zaal leegstaat, betekent extra put in financiële krater” ADA

05 juni 2020

11u02 5 Borgerhout De coronacrisis slaat een zware financiële put bij concertzaal en volksschouwburg De Roma. “Wij zijn voor 85 procent afhankelijk van eigen inkomsten. Die zijn sinds 12 maart volledig weggevallen”, zegt coördinator Danielle Dierckx. Om er terug bovenop te komen, roept De Roma de hulp in van het publiek we het publiek op om ons te steunen.

“Ondanks het positieve nieuws van de graduele heropstart van het culturele leven, weten we nog steeds niet voor hoeveel mensen en met hoeveel verlies we kunnen heropenen in september”, vertelt coördinator Danielle Dierckx. “We bereiden ons goed voor om begin september te heropenen, maar ook die timing is afhankelijk van de evolutie van het virus en de regels die de veiligheidsraad oplegt voor indoor concerten.”

Als we één ding uit de geschiedenis van De Roma hebben geleerd, is het wel dat. De Roma wordt gedragen door vele schouders en ook deze crisis zullen we te boven komen. Daniëlle Dierckx

Voor veel cultuurhuizen én artiesten is het financieel een erg zware periode. “De Roma wordt slechts voor een heel beperkt deel gesubsidieerd”, legt Dierckx uit. “Onze inkomsten halen we voor het grootste deel uit de ticketverkoop en de baromzet. Iedere avond dat onze zaal leeg staat, betekent bijgevolg een extra put in de financiële krater die deze crisis heeft geslagen.”

“Gelukkig staan we niet alleen”, beseft Dierckx. “Als we één ding uit de geschiedenis van De Roma hebben geleerd, is het wel dat. De Roma wordt gedragen door vele schouders en ook deze crisis zullen we te boven komen. Samen met onze vrijwilligers en vaste medewerkers, samen met de artiesten en samen met ons publiek.”

Steunen

De beste manier om De Roma door deze financieel zware periode te helpen, is de zaal te steunen met een gift. Voor alle giften van meer dan 40 euro krijg je een fiscaal attest waardoor je er bijna de helft van terugkrijgt via de belastingen. Alle info over hoe je een gift kan doen, vind je op: www.deroma.be/nl/steun-ons/.

Daarnaast hoopt De Roma natuurlijk op zoveel mogelijk bezoekers en daarom roepen ze op om nu al tickets te kopen voor een concert in het najaar of in 2021. Het overzicht van de concerten vind je op de kalender via www.deroma.be. Bij aankoop van je tickets krijg je ook de mogelijkheid om een bedrag te doneren. Je kan ook altijd een waardebon aanschaffen om aan iemand cadeau te doen.

Door de coronamaatregelen is de ticketbalie van De Roma momenteel gesloten. Telefonisch is De Roma op vrijdag bereikbaar van 10u tot 12u30. Tickets of een waardebon bestellen kan dan via 03 600 16 60.