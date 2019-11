Nieuwe praktijk voor psychotherapie in Borgerhout: “Ik geef naast klassieke gesprekstherapie ook mindfulness en EDMR-therapie” CVDP

19 november 2019

13u47 0 Borgerhout Psychotherapeut Jos Pieters (47) opende een nieuwe praktijk in Borgerhout. Iedereen met psychische klachten zoals stress, verdriet of angst kan bij hem terecht in de Toekomststraat 22.

Jos is al 25 jaar actief als psychotherapeut. Naast zijn werk in de huisartsenpraktijk De Wijngaard op het Eilandje, opende hij in oktober zijn eigen praktijk voor psychotherapie. “Ik begeleid zowel individuen als koppels met onder andere een burn-out, een depressie of relatieproblemen. Ook rouwende mensen, onzekere mensen of mensen die zich willen leren ontspannen kunnen bij mij terecht.”

In zijn nieuwe praktijk geeft Jos ook sessies met meditatie en mindfulness. “Vandaag gaat het leven sneller dan vroeger en daar lijden heel wat mensen onder. Ze vinden vaak geen tool om daarmee om te gaan en vluchten in afleidingsgedrag zoals shoppen, roken en drinken. Met de combinatie van mindfulness, klassieke gesprekstherapie en ontspanningsoefeningen ondersteun ik deze cliënten.” Jos geeft ook EMDR-therapie voor het verwerken van negatieve ervaringen. Hierbij worden de oogbewegingen van de REM-slaap bij de cliënt nagebootst. “Deze opkomende therapie wordt steeds vaker toegepast bij traumaverwerking.”

De praktijk is open op dinsdag, donderdag, vrijdagavond en zaterdagochtend. Een afspraak maken kan via de website.