Nieuwe lunch- en ontbijtzaak ‘Hook’ vervangt Frieterij uit Borgerhout CVDP

14 november 2019

19u24 1 Borgerhout De Frituur op de hoek van de Generaal Eisenhowerlei en de Toekomststraat in Borgerhout wordt half december vervangen door een nieuwe lunch- en ontbijtzaak. Eigenaar Sandro Faber (45) hoopt om met ‘Hook’ een meerwaarde te kunnen worden voor de buurt.

“In Borgerhout zijn er nog maar weinig plaatsen om te ontbijten, dus daarom kozen we voor een ontbijt- en lunchzaak”, vertelt Sandro. Samen met zijn man is hij volop bezig met de voorbereidingen om de zaak half december te kunnen openen. “In Hook zullen klanten gezonde maaltijden aan democratische prijzen kunnen kopen. We gaan zo veel mogelijk met lokale producten werken en zullen ook vegetarische opties aanbieden.”

Van huiskamerrestaurant naar lunch-en ontbijtzaak

Het is niet de eerste keer dat Sandro een horecazaak opent. Samen met zijn man baatte hij een tijd hun huiskamerrestaurant ‘Our House’ uit. “Dat begon met enkele buren en vrienden die kwamen eten in onze woonkamer, maar als snel werd het zo populair dat ons huis er te klein voor werd.” Sandro en zijn man gingen daarom op zoek naar een pand in Borgerhout om hun horeca-activiteiten verder te zetten. Het pand van de Frieterij op de hoek van de Generaal Eisenhowerlei en de Toekomststraat leek hen de ideaal voor hun nieuwe zaak. “We kregen al enthousiaste reacties van de buurtbewoners en kennissen. We hopen dat we hun verwachtingen kunnen inlossen en we een meerwaarde kunnen worden voor de buurt.”