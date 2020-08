Nieuwe geluidsmuur aan Tuinwijk is grote teleurstelling voor buurtbewoners: “Ze hadden de vorige beter laten staan” Annelin Marien

16 augustus 2020

11u52 1 Borgerhout Een zes meter hoge geluidsmuur die voor een stillere Tuinwijk moest zorgen, is nu een doorn in het oog van de bewoners. Enkele weken geleden werd de oude betonnen muur die de Tuinwijk moest beschermen tegen het lawaai van de E313 vervangen door een gloednieuw exemplaar van aluminiumplaten, maar die laat net méér geluid door dan de vorige. Het Agentschap Wegen & Verkeer is op de hoogte, en belooft een oplossing.

Al bij het éérste huis waar we aanbellen in de Tuinwijk in Borgerhout, vlak naast de E313, hebben we prijs: de bewoners zijn er niet te spreken over de gloednieuwe geluidsmuur. Nicole en Jean-Louis nemen ons meteen mee naar de tuin, en laten het probleem zien. “Er is nog meer lawaai dan ervoor”, zucht Nicole. “De platen trillen en rammelen door de spleten tussen de panelen. Het is weekend en ik moet met oordopjes in de tuin zitten: je moet niet vragen hoeveel lawaai er op weekdagen is.” “Ik heb een hoorapparaat, maar zelfs ik hoor het verschil met vroeger”, beaamt haar man. “We hebben inderdaad met de buurtbewoners gevraagd om een nieuwe muur, die hoger zou zijn dan de drie meter hoge betonnen muur die hier jarenlang heeft gestaan. Maar een verbetering is dit niet, dit is precies een muur van karton. Ze hadden beter de vorige laten staan.”

65 decibel

Niet veel later komen ook buurtbewoners Roel, Emmy en haar dochter Lindsay ons vergezellen. Ook zij zijn heel teleurgesteld over de nieuwe geluidsmuur. “Vroeger kon ik zonder oordopjes slapen, maar dat is gedaan”, vertelt Roel. “Ik heb in mijn tuin wat metingen gedaan wanneer de oude muur was afgebroken en de nieuwe er nog niet stond: gemiddeld 65 decibel. Mét de nieuwe muur: ook 65 decibel. De muur houdt gewoon géén geluid tegen. Ik heb geluidstechniek gestudeerd, dus ik weet goed genoeg dat plastic platen geen geluid tegen houden, ze geven de luchttrillingen gewoon integraal door.”

(lees verder onder de foto)

“Deze muur is hoger, dus geschikt om licht en fijn stof tegen te houden, dat wel”, vertelt Lindsay. “Vroeger zagen we de vrachtwagens voorbij rijden, dat is nu voorbij. Maar we horen ze wel dubbel zo hard! Iets verder hebben ze een paar jaar geleden een paraboolmuur gezet, die is veel beter tegen geluidsoverlast. Ze hadden ons ook eerst zo’n muur beloofd, maar bewoners in Deurne - aan de overkant van de E313 -, hadden schrik dat het geluid dan naar hen zou weerkaatsen. En dat terwijl het volledige Rivierenhof er nog tussen ligt: zij wonen op misschien drie kilometer van de muur, en wij op vijf meter. We kunnen ‘s nachts de ramen niet openzetten, met deze hitte behelpen we ons met een mobiele airco. Als we overdag in de keuken staan en we zetten het raam open, moeten we roepen om elkaar te verstaan. Ik weet wel dat het hier nooit volledig stil zal zijn, maar dit is er echt wel over.”

Het Agentschap Wegen & Verkeer is op de hoogte van de klachten over de nieuwe geluidsmuur. “We hebben zelf ook vastgesteld dat er openingen zijn tussen de geluidspanelen waardoor de platen gaan trillen door het voorbijrijdende verkeer”, aldus Gilles Van Goethem van AWV. “We hebben volgende week woensdag een plaatsbezoek gepland met de aannemer en de fabrikant om te kijken wat juist het probleem is. Het is niet de bedoeling dat de geluidsmuur meer geluid doorlaat dan vroeger, dus hopen we snel tot een oplossing te komen.”