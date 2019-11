Nieuwe eigenaars dopen frituur Te Boelaer om tot ‘t Voske CVDP

12 november 2019

20u32 5 Borgerhout Begin november heropende frituur Te Boelaer in de Vosstraat in Borgerhout. Naast een nieuwe naam en nieuwe eigenaars kreeg de frituur ook een nieuw menu. “We kregen al veel complimenten over onze bouletten en ons zelfgemaakt stoofvleessaus.”

Nikita van Dyck (22) en haar vriend Robbe Hoskens (22) zijn de nieuwe uitbaters van de frituur. Nikita volgde de opleiding verpleegkunde, maar koos er toch voor om een eigen zaak te starten: “Ik werkte eerst als jobstudent in een frituur en vond dat zo leuk dat ik zelf frituuruitbater wilde worden.” Nikita en haar vriend gingen daarom op zoek naar frituren in de buurt ter overname. “Frituur Te Boelaer was mooi en modern, dus ik was meteen verkocht.”

Na drie dagen werken heropenden Nikita en haar vriend vorige week de frituur onder de naam ’t Voske. “We vonden dat mooier klinken en ook beter passen bij de locatie.” Ook de menukaart werd onder handen genomen: “We kregen al complimenten over de nieuwe vleessoorten die we aanbieden. De klanten zijn vooral fan van onze bouletten en ons zelfgemaakt stoofvleessaus.”

Nikita staat samen met haar mama in de frituur. Tijdens de eerste week kwam er al veel volk over de vloer. “De vorige eigenaar had niet laten weten dat de zaak werd overgenomen, dus sommige klanten verschoten dat er plots nieuwe mensen stonden. Gelukkig zijn ze voorlopig al heel tevreden met de nieuwe frituur.”