Nieuw recyclagepark Borgerhout klaar tegen midden 2020 ADA

18 oktober 2019

15u28 2 Borgerhout Tegen midden volgend jaar zal Borgerhout een gloednieuw recyclagepark hebben. Die werken zijn vrijdag van start gegaan en zullen duren tot midden 2020.

In mei 2015 ging het recyclagepark van Borgerhout dicht om plaats te maken voor werken aan de Oosterweelverbinding naast de Noordersingel. De opbouw van het nieuwe park werd omwille van die werken uitgesteld, maar ging nu van start.

Het ontwerp vertrekt vanuit het principe van een recyclageplein. De bezoeker komt toe op een verhoogd plein waarbij de lagergelegen containers op een rij staan. Wie verschillende soorten afval heeft, kan centraal parkeren en makkelijk alle containers bereiken. Doordat de containers ongeveer een meter boven het plein uitsteken, behoudt de bezoeker een duidelijk overzicht.

In tussentijd kunnen de bewoners nog steeds terecht in de andere 8 stedelijke recylageparken. De meest nabije parken voor Borgerhoutenaars zijn Berchem en Deurne. Bovendien organiseert de stad Antwerpen naast de gewone recyclageparken dit jaar 32 pop-upcontainerparken. Gedurende de namiddag kunnen mensen dan in hun eigen buurt hun afval kwijt in een tijdelijk opgericht recyclagepark.

Het nieuwe recyclagepark opent midden 2020.