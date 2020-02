Negentien overtreders op de bon bij overlastactie wijkteam Sander Bral

01 februari 2020

Het wijkteam van de Junostraat trok er deze week op uit om te werken op verschillende dossiers in hun wijk. Eén baasje van een loslopende hond in het Te Boelaarpark op de grens van Borgerhout met Deurne kreeg een gas-boete. Zeventien asociale chauffeurs werden beboet, onder meer voor parkeren op een plaats voor personen met een handicap, op een oversteekplaats voor voetganger of voor een garagepoort. Ook een bestuurder met een vervallen keuring en een bestuurder met de gsm in de hand kregen een boete.