Na aanslag: Vlaams Belang doopt Guldensporenstraat om tot ‘Zonder Granaat Straat’ Vlaams Belang wil buurtbewoners met bordjesactie een hart onder de riem te steken BJS

03 september 2019

12u56 0 Borgerhout Vlaams Belang heeft dinsdagmorgen actiegevoerd in de Guldensporenstraat in Borgerhout, waar begin deze week een zoveelste aanslag plaatsvond. Kopstukken en militanten staken bij buurtbewoners ‘Zonder Granaat Straat’-bordjes in de bus.

Kreeg dinsdagmorgen een ‘Zonder Granaat Straat’-bordje (een knipoog naar de antiracistische affichecampagne ‘Zonder Haat Straat’ uit 2006, red.) toegestopt: de 95-jarige Dolf Goossens. Hij woont naast de woning, die zondagnacht het vermoedelijke doelwit van criminelen was. Eind 2016 haalde Dolf nog het nationale nieuws toen zijn Opel Corsa bij een eerdere aanslag in lichterlaaie was gezet.

“Ik ben in het midden van de nacht door een luide knal opgeschrikt en ben dan onmiddellijk aan het venster gaan kijken. Jammer genoeg heb ik niemand meer kunnen zien”, zegt Dolf. ”Ik vreesde opnieuw voor zware schade aan mijn auto (Dolf heeft intussen een nieuw exemplaar, red.), maar dat viel gelukkig mee. Er zijn wat putjes in de carrosserie. Veel van mijn buren hadden minder geluk. Hun auto’s zijn getakeld moeten worden.”

Dat drugscriminelen in ‘zijn’ Guldensporenstraat een oorlog uitvechten, is Dolf grondig beu. “Ik heb de oorlog meegemaakt en heb de bommen nog weten vallen. Ik kan dus best veel relativeren. Maar plezant is dit niet. Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen straat.”

“Dit loopt fout af: de vraag is niet of er slachtoffers zullen vallen, maar wanneer. Deze stadsguerrilla moet stoppen.”, lichtte VB-kopstuk Filip Dewinter de actie toe. Hij is vastbesloten om de aanslag te agenderen op de eerstvolgende Antwerpse gemeenteraad op 23 september. “Een keiharde aanpak is nodig. We hameren daarom opnieuw op een verhoogde inzet op zulke gevoelige plaatsen van niet alleen camerabewaking, maar ook politiepatrouilles. Handelszaken of panden waarvan de politie weet dat ze worden geviseerd door de drugsmaffia, moeten worden gesloten of extra bewaakt.”

Bij de explosie in de Guldensporenstraat raakten verschillende wagens en gevels van woningen beschadigd. Vermoedelijk werd de schade veroorzaakt door een granaat. Wellicht was was de aanslag gericht tegen de familie van een handlanger van een al drie jaar verdwenen drugscrimineel.

Eerder dit jaar namen politie en gerecht in Antwerpen al extra veiligheidsmaatregelen om het aanhoudende drugsgeweld - het gaat al om meer dan 60 feiten - te bestrijden. Op de hoek van de Guldensporenstraat en de Zwarteleeuwstraat werd destijds bijvoorbeeld een speciale mobiele camera geïnstalleerd. Die is echter al lang weer weggehaald. In de buurt is het cameranetwerk later wel aangepast. De kans dat de dader zondagnacht gefilmd is, is groot.