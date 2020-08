Muziek maken in Trix kán weer vanaf september: “Voor concerten nog wel een maand langer wachten” PhT

16u48 1 Borgerhout Het ene cultuurcentrum houdt de deuren dicht, het andere waagt het er dan weer op vanaf september. Muziektempel Trix in Borgerhout heropent op de eerste schooldag. Voorlopig weliswaar enkel in de kelder. Voor concerten moet je geduld oefenen tot oktober. “Half september moeten we klaar zijn met ons programma”, belooft woordvoerder Mike Harsdorf.

De strenge provinciale coronamaatregelen trokken eind juli een streep door het zomeraanbod van Trix. Vorige week viel er wel een troostprijs uit de bus dankzij een lichte versoepeling voor evenementen: het festival Take Care in het OLT Rivierenhof kon worden heropgestart. “Dat loopt tot half oktober”, zegt Mike Harsdorf. “Daardoor maken we van september in Trix een overgangsmaand. In onze kelder kan iedereen weer repeteren en de studio reserveren. We gaan alles coronaproof doen, met voldoende ruimte, ontsmetting en verluchting.”

De concerten hervatten in oktober. Harsdorf: “we willen dat zowel in het café, de club als de grote zaal doen. In de zaal kunnen we veilig en wel 150 tot 170 mensen zetten, in de club en het café uiteraard veel minder. We gaan wel een paar dagen per week sluiten, dus helemaal zoals vroeger wordt het nog niet. We denken dat we op die manier toch break-even kunnen draaien.”

info: trixonline.be