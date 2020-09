Motorrijder afgevoerd na aanrijding op Antwerpse Ring PLA

13 september 2020

Op de ring ter hoogte van de afrit van Borgerhout is vanmiddag rond 14 uur een zwaar ongeval gebeurd met een motorrijder. De man is vermoedelijk in botsing gekomen met een wagen en is dan zwaar ten val gekomen.



Het ongeval gebeurde in de richting van Nederland. De politie sloot drie rijvakken af zodat de ambulanciers samen met de spoedarts van de MUG de zwaar gewonde motorrijder konden afvoeren.

Rond 14u45 was het ongeval volledig afgehandeld en werd de rijbaan weer vrijgegeven.