Moeders voor Moeders ziet enorme stijging hulpaanvragen: “Mensen die voor de coronacrisis net rondkwamen, dreigen nu in armoede te sukkelen” ADA

19 mei 2020

14u27 0 Borgerhout Moeders voor Moeders vzw ziet sinds de uitbraak van de coronacrisis een stijging van het aantal mensen die beroep op hen moeten doen. “Ik vrees dat we door de coronacrisis een hele grote groep nieuwe armen gaan krijgen”, klinkt het.

“De stijgende curve is heel erg duidelijk. Dat merken we aan het aantal telefoons die we krijgen van mensen die vragen of ze beroep op ons kunnen doen. Dat gaat dan over mensen die voor de coronacrisis net rondkwamen maar door de coronacrisis in armoede terecht zijn gekomen”, vertelt Christel, verantwoordelijke bij de vzw.

Cijfers heeft Moeders voor Moeders niet maar dat er meer nood is aan hulp, dat is duidelijk klinkt het. “Het gaat om nieuwe armen die voor de coronacrisis een reserve hadden maar die reserve nu zien slinken doordat ze bijvoorbeeld tijdelijk werkloos zijn en hun inkomen zagen dalen. Wij focussen ons op gezinnen met jonge kinderen. Dat gaat dus vooral over mensen tussen 20 en 30 jaar en in de meeste gevallen gaat het om alleenstaande ouders. Maar we zien ook een stijging bij de oudere leeftijdsgroepen. Deze mensen verwijzen we door naar andere hulporganisaties”, zegt Christel.

Tijdelijke toelating

De vraag naar hulp steeg zo hard dat Moeders voor Moeders gestart is met het geven van een tijdelijke toelating zodat mensen toch hulp kunnen krijgen. Normaal werkt de vzw met een soort intakegesprek en worden mensen doorverwezen door een OCMW of huisarts. “Om de vraag bij te kunnen houden doen we dat tijdelijk niet meer. We merken wel wanneer mensen het echt moeilijk hebben. Daarom geven we ze een tijdelijke toelating. Al vrees ik dat dat tijdelijke karakter wel eens heel lang zal kunnen duren”, zucht Christel. Gelukkig kan Moeders voor Moeders rekenen op een grote stock aan hulpartikelen zoals kinderkledij en droge voeding maar de voorraad aan speelgoed slinkt wel.

Ontslagen

Hoopvol over de toekomst is Christel niet. Zij vreest dat heel wat mensen die voordien net rondkwamen nu ook in armoede terecht zullen komen en dat het lang zal duren alvorens zij daaruit zullen kunnen klauteren. “Het is moeilijk te voorspellen maar ik vrees dat er heel wat ontslagen zullen vallen en dat daardoor een hele grote groep mensen in armoede zal belanden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik te pessimistisch ben maar ik vrees ervoor.”