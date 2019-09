Modern en toch authentiek: nieuwe foyer De Roma is een pareltje ADA

03 september 2019

20u53 0 Borgerhout Een gerenoveerde voorgevel, twee gloednieuwe bars, een reeks technische innovaties en een fris kleurtje op de muren: De Roma is klaar om het nieuwe cultuurseizoen fris in te zetten. Dankzij de steun van zo een 350 mensen en enkele grote sponsors kan De Roma de nodige werken uitvoeren.

De nieuwe bar is de eyecatcher als je de vernieuwde foyer binnenstapt. Modern en toch authentiek binnen het geheel van De Roma. Met een marmeren blad, gouden voetsteun en afwerking in hout voelt het geheel erg warm en gezellig aan. “Maar bovenal is de bar ook erg functioneel ingericht”, vertelt directeur Danielle Dierckx. “Bij het ontwerp hebben we geluisterd naar onze vrijwilligers en hun ervaring en zo zijn we op dit ronde ontwerp uitgekomen.” Wat meteen opvalt zijn de acht betaalterminals. “Dat is misschien de grootste verandering. Vanaf nu wordt er vooral met Bancontact betaald en niet meer met bonnetjes. Dat is zowel voor onze bezoekers als de mensen achter de bar veel gemakkelijker.” Wie nog bonnetjes heeft kan die wel nog opgebruiken.

Naast de bar werd kreeg ook de gevel een update en werden de akoestische panelen in de foyer vernieuwd. Die dateerden nog uit de tijd dat er gerookt mocht worden en die er ook navenant uitzagen. Op de lift is het nog even wachten tot volgende zomer. Door de lange vergunningsprocedure is die er nog niet. “Zulke ingrijpende werken uitvoeren tijdens het seizoen is onmogelijk. Die werken zullen dus volgende zomer starten”, aldus Dierckx.

Dankzij een sponsoractie kon De Roma deze werken uitvoeren. Maar liefst 350 mensen sponsorden voor minstens 100 euro. Daarnaast sponsorde de Nationale Loterij nog eens 25.000 euro en Soroptimist Internation Club Antwerpen 12.000 euro. Andere bezoekers gaven dan weer een kleiner bedrag bij de aankoop van hun tickets. Deze mensen konden dinsdagavond in primeur de nieuwe foyer bewonderen. Ook kregen ze allemaal een foto van De Roma mee naar huis.