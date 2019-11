Minderjarigen (14 en 15) proberen in te breken maar worden gepakt Sander Bral

28 november 2019

17u42 0

Twee jongeren probeerden dinsdag laat rond middernacht in te breken in een winkel aan de Ketsstraat in Borgerhout. Ze wilden het rolluik van de ingang van de zaak forceren om binnen te geraken, maar werden verstoord waarna ze vertrokken. Er werden verschillende ploegen aangestuurd en één van de interventieteams kon de jongeren tegenhouden. De beschrijving kwam overeen met de omschrijving die gegeven werd aan de hand van camerabeelden. De twee jongeren van veertien en vijftien jaar werden gearresteerd en meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.