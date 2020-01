Mensen met verstandelijke beperking ontdekken talenten dankzij Brake-Out: “Dankzij hen weet ik wat ik graag doe!” ADA

31 januari 2020

10u33 18 Borgerhout “Ik dacht 18 jaar lang dat ik weinig kon. Brake-Out maakte me zelfstandiger en veerkrachtiger. Nu weet ik waar ik goed in ben en wat ik graag doe.” Deze getuigenis staat in de folder van Brake-Out, een organisatie die in Antwerpen aan de slag gaat met personen met een cognitieve beperking. Het doel? Samen met deze mensen op zoek gaan naar hun talenten.

Donderdagavond verzamelden de negen cursisten in Mundo A op de Turnhoutsebaan. Aan ouders, vrienden en familie toonden ze wat ze sinds september elke donderdag en vrijdag geleerd hebben. Geen typische schoolse voorstelling want dat wil Brake-Out niet zijn. “Het traject duurt drie jaar waarbij we in het begin erg focussen op de groep maar naarmate het traject verloopt zal die focus zich verleggen naar de individuele talenten van de cursisten”, vertelt coach Marijke De Greef. In het eerste jaar leren de mensen veel over relaties. Zowel in de privésfeer, denk maar aan liefdevolle relaties of vriendschapsrelaties, maar ook op professioneel vlak leren de cursisten wat het is om te netwerken en waarom dat nuttig kan zijn.

Brake-Out was al actief in Leuven en Gent en is sinds september vorig jaar ook aan de slag in Antwerpen. Mundo A werd gekozen als uitvalsbasis. Het doel is om mensen met een verstandelijke beperking klaar te stomen naar een zelfstandig leven waarbij hij of zij zich ten volle kan ontwikkelen in het talent dat hij of zij bezit. Daarom staat het traject ook sterk in het teken van de zoektocht naar het talent. “Want iedereen heeft een specifiek talent alleen is het voor deze mensen niet altijd gemakkelijk om daar zelf achter te komen of dat verder te ontwikkelen. Dat talent kan heel breed zijn. Van zingen tot acteren, maar evengoed organiseren, paardrijden of voor kinderen zorgen”, gaat educatief medewerker Dries De Waele verder.

Toon De Graeve (21) uit Boechout heeft er net zijn eerste module opzitten. “Ik heb hier al veel nieuwe vrienden gemaakt en leerde ook wat netwerken”, vertelt hij. Wat zijn talent is, daar is Toon al lang achtergekomen. “Ik wil acteur worden, zoals Brad Pitt en Johnny Depp. In de lagere school speelde ik al heel veel toneel maar door een drukke agenda komt dat er niet meer van. Binnenkort wil ik dat terug oppikken.”

Meteen wordt ook duidelijk waar Brake-Out ook erg op focust: zelfvertrouwen. “We willen dat onze cursisten na drie jaar voldoende zelfvertrouwen hebben opgebouwd zodat ze ook in hun talenten geloven en er volledig voor gaan”, besluit Dries.

Inschrijvingen voor september van dit jaar lopen al, inschrijven kan via www.brake-out.be.