Meisje (15) naar ziekenhuis na woningbrand Sander Bral

23 juni 2019

16u17 0 Borgerhout De hulpdiensten werden vrijdagavond naar de Appelstraat in Borgerhout gezonden voor hevige, zwarte rookontwikkeling.

In een bel-etagewoning was er brand ontstaan in de bijkeuken, achter de garage. De brandweer had het vuur snel onder controle. De accidentele brand vernielde de achterkamer en ook de garage liep heel wat rookschade op. De hoger liggende verdiepingen bleven gevrijwaard. Eén bewoonster, een vijftienjarig meisje, werd voor verzorging naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht. Zij had rook ingeademd.