Man die onder invloed twee fietsers van fietspad maaide en vluchtmisdrijf pleegde, blijft aangehouden Sander Bral

06 juni 2019

15u45 2 Borgerhout De 42-jarige Pool die woensdagavond onder invloed twee fietsers aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, blijft aangehouden. Dat bevestigde het Antwerpse parket donderdag. De twee slachtoffers uit Deurne verkeren niet meer in levensgevaar.

Op het fietspad van de Noordersingel ter hoogte van de Turnhoutsebaan in Borgerhout werden woensdagavond twee fietsers van 47 en 51 jaar aangereden. De bestuurder wilde links afslaan om de Noordersingel op te rijden, hij ging uit de bocht en reed in op de twee fietsers uit Deurne. Verschillende getuigen zagen hoe de bestuurder van de BMW na de crash op de vlucht sloeg. Een interventieploeg van de politie kwam de wagen gemakkelijk op het spoor en trof die bij de verdachte thuis aan in Deurne. De ruit van het voertuig was verbrijzeld en één van de banden was plat. De eigenaar van de wagen en vermoedelijke dader legde een positieve ademtest af. Hij werd woensdagavond nog gearresteerd.

Donderdag kwam de verdachte voor bij de onderzoeksrechter, die hem aangehouden hield. “De verdachte verschijnt dinsdag voor de raadkamer”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. De Pool is een bekende bij politie en gerecht voor verschillende feiten, waaronder ook verkeersinbreuken. Het parket wil niet in detail gaan over de verdachte zijn voorgeschiedenis. Hij zou niet voor alle feiten veroordeeld geweest zijn in het verleden.

Het parket bevestigde donderdag dat de slachtoffers intussen buiten levensgevaar zijn. Ze zouden het ziekenhuis al verlaten hebben.