Man (47) gewond na ongeval met vluchtmisdrijf: bestuurder mogelijk onder invloed van lachgas Sander Bral

10 maart 2020

11u24 0 Borgerhout Een 42-jarige vrouw meldde zich maandag bij de politie en verklaarde dat ze eerder in Borgerhout een ongeval met vluchtmisdrijf veroorzaakte waarbij een 47-jarige man gewond raakte. Volgens een getuige van dat ongeval zat er echter een jongeman achter het stuur met een ballon in zijn mond, wat op het gebruik van lachgas kan wijzen. De politie is een onderzoek gestart.

Een man raakte maandagnamiddag gewond in de Engelselei in Borgerhout toen hij werd aangereden door een voertuig. Volgens een getuige reed een wagen aan hoge snelheid het Luitenant Naeyaertsplein uit, nam de bocht te breed en raakte hierbij de man die in de deuropening van zijn camionette stond.

Vluchtmisdrijf

De deur van de bestelwagen werd deels afgerukt en het voertuig werd tegen een ander geparkeerd voertuig geduwd, dat hierbij ook beschadigingen opliep. De 47-jarige man kwam ten val en liep verschillende verwondingen op. De bestuurder van de wagen reed aan hoge snelheid verder. Een getuige kon de politie de nummerplaat van het voertuig bezorgen.

Vrouw of jongeman?

Even later kwam de eigenaar van het voertuig zich melden bij de politie. De 42-jarige vrouw verklaarde dat ze in paniek was doorgereden na het ongeval. Volgens een getuige zat er echter geen vrouw, maar een jonge man met een ballon in de mond achter het stuur. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie de bestuurder van de wagen was op het moment van de aanrijding.

Lachgas

De politie ontving in dezelfde periode een oproep van een omvergereden paal in de Oudstrijderstraat, er waren ook bandensporen te zien op de stoep. De beschrijving van de getuige kwam overeen met het voertuig dat het ongeval in de Engelselei veroorzaakt had. Ook hier sprak de getuige van een jonge man achter het stuur met een ballon in de mond, het voertuig zou aan hoge snelheid hebben rondgereden toen het de paal raakte.

De ballon wijst op het gebruik van lachgas, wat verboden is in Antwerpen.