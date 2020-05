Mama’s Jasje viert dertigste verjaardag met theatertour in De Roma ADA

22 mei 2020

12u10 0 Borgerhout Mama’s Jasje bestaat 30 jaar en dat viert de muziekgroep in De Roma. Op zaterdag 17 april 2021 komt het hitfenomeen uit de jaren ‘90 met een unieke theatertour naar Borgerhout. Tickets zijn vanaf 25 mei om 10u te koop via www.deroma.be en Fnac.

De band rond singer-songwriter Peter Vanlaet brengt dit voorjaar voor de gelegenheid een feestelijk album uit met een selectie van 30 nummers. Tien greatest hits, tien hommages en tien nieuwe songs.

En er staat natuurlijk ook een tournee op het programma. Op zaterdag 17 april speelt Mama’s Jasje in De Roma. Op de setlist staan klassiekers als ‘Zo Ver Weg’, ‘Een Teken Van Leven’, ‘Doe Het Licht Maar Uit’ en ‘Als De Dag Van Toen’.

Omwille van de coronamaatregelen is onze ticketbalie momenteel gesloten, maar op maandag 25 mei zijn we uitzonderlijk wel telefonisch bereikbaar van 10u tot 12u30. Tickets bestellen kan dan via 03 600 16 60.