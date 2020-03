Louis - Mannen van de Pacht - Denaph overleden aan corona: “In 24 uur is mijn vader pijlsnel achteruitgegaan” David Acke

23 maart 2020

17u40 0 Borgerhout Louis Denaph (80), bekend als liedjesschrijver en zanger van de Mannen van de Pacht, is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van corona. In de jaren 90 veroverden de collega’s van de afvalophaaldienst van de stad Antwerpen heel wat braderijen en scoorden ze enkele hits. Dochter Tania Denaph kon donderdag en vrijdag nog afscheid nemen van haar vader. “Hij heeft afgezien maar ik ben het verplegend personeel en de artsen van het ZNA Stuivenberg enorm dankbaar voor al wat ze hebben gedaan.”

“Wij zen de mannen van de pacht”: wie de jaren ‘90 bewust mee heeft gemaakt zal het ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Het was een nummer dat traditioneel gezongen werd door de collega’s van de afvalophaaldienst van de stad Antwerpen wanneer een collega met pensioen ging. “Uiteindelijk hebben de vier collega’s Noel Vervloet, Emiel Qualm, Louis Beeckman en Louis Denaph het lied nog eens opgenomen”, vertelt kenner van het Antwerpse lied Glenn Pellis. “Je kon de Mannen van de Pacht wat vergelijken met de Strangers. Een groep toffe mensen bij elkaar die hun publiek trakteerde op grappige en toffe liedjes. Op braderijen waren ze graag geziene gasten. Ook sociaal waren ze heel geëngageerd. Een deel van hun opbrengsten gaven ze weg aan goede doelen. Louis was naast de zanger ook tekstschrijver.”

Hij snakte naar zuurstof. Vreselijk om te zien, afschuwelijk. Hij moest aan het beademingstoestel want zonder zou hij gewoon stikken Dochter Tania

Maar in de nacht van zaterdag op zondag is de Antwerpse chansonnier overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Sinds donderdag 12 maart lag Louis in het ZNA Gasthuisberg nadat de verpleging hem vond op de grond van zijn zorgflat. “De dag ervoor belde hij ons en klaagde hij over pijn in zijn been”, vertelt zijn dochter Tania. “Mijn vader woonde nog op zichzelf. Hij kreeg wel thuishulp en er kwam een poetsvrouw maar voor de rest was hij nog heel zelfstandig en verkeerde hij nog in goede gezondheid. We stelden ons dan ook geen grote vragen bij zijn val en we dachten helemaal niet aan corona.”

Koorts

In het ZNA Stuivenberg werd koorts gemeten en werd een coronatest afgenomen. Die bleek positief. “Hij belde mezelf op. “Ik heb slecht nieuws”, zei hij aan telefoon. “Natuurlijk schrik je dan even. Je hoort er elke dag over op het nieuws en plots word je er zelf mee geconfronteerd. De eerste dag waren de dokters nog positief. Zijn bloedwaarden waren goed en hij was ook goed aanspreekbaar”, gaat Tania verder. “Maar plots”, zucht ze. “Op 24 uur is zijn toestand pijlsnel achteruit gegaan. Hij snakte naar zuurstof. Vreselijk om te zien, afschuwelijk. Hij moest aan het beademingstoestel want zonder zou hij gewoon stikken.”

Louis had zelf al vertelt tegen zijn dochter dat hij niet aan een machine wilde eindigen en ook een verblijf op intensieve zorgen, zag hij niet zitten. “Dat moet je respecteren en dus hebben we dat ook gedaan. Afgelopen zaterdag hebben ze morfine gegeven om de pijn te verzachten. In de nacht van zaterdag op zondag is hij dan overleden.”

Afscheid met mondmasker

Vrijdag heeft Tania nog afscheid kunnen nemen. “Het is ontzettend moeilijk om te beseffen dat je iemand moet afgeven. Zeker in deze omstandigheden. Je moet beseffen dat je afscheid neemt met een mondmasker en handschoenen aan, een schort en op de gang nog tientallen andere mensen hoort hoesten en snakken naar adem. Zoiets laat een diepe indruk na.”

Maar over de hulp van de artsen en het verplegend personeel van het ZNA Stuivenberg heeft Tania alleen maar lovende woorden. “Die mensen hebben alles gedaan wat ze konden om mijn vader zo goed mogelijk te helpen. Maar evengoed voor de familie. Die mensen verdienen al ons respect want wat zij dagelijks doen kan je je niet voorstellen. Daarom word ik ook razend als ik zie dat er nog steeds mensen zijn die de regels aan hun laars lappen en toch in groep buitenkomen. Ze hebben geen benul welke schade ze hiermee aanrichten.”