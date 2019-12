Line-up We Are Open compleet (op één grote naam na) Sander Bral

23 december 2019

11u46 1 Borgerhout 43 Belgische bands op vijf verschillende podia. Dat is wat je het tweede weekend van februari kan verwachten op het showcase-festival ‘We Are Open’ in Trix. De organisatie maakte zopas de laatste namen bekend met onder andere de harde gitaren van Robbing Millions en het elektronisch geweld achter Borokov Borokov. Op één artiest na, want Trix verrast deze editie met een verrassingsconcert op de vooravond van het festival.

Twaalf nieuwe namen op het programma van We Are Open. Zo ook MONOMONO, gekend van onder andere Oaktree, die haar akoestische viool doet samensmelten met elektronische beats en geluiden. Ook de naar eigen zeggen gevaarlijke noiserockban The Guru Guru treedt aan op het festival in februari. Verder werden ook Borokov Borokov, Corrupted, Mathlovsky, Robbing Millions, Roedel, Hoffman, Ratmosphere, Vieze Meisje, Youff en Zee Skirts toegevoegd aan de affiche.

Eerder werde naast kleppers als Compact Disk Dummies en Gruppo Di Pawlowski ook al Adriaan De Rover, Compro Oro, David Numwami, Fulco, Gameboyz II Men, Glauque, Ikraaan, Julian Hival, Le 77, Martha Da’ro, Mirek Coutigny, PAARD., Susobrino, Sylvie Kreusch, Arabnormal, Bolt Ruin, Crackups, Crowd Of Chairs, Glass Museum, John Ghost, Mattiasdecraene, Newmoon, PEUK, Raveyards, Skemer, Wallace Vanborn en Willy Organ al bekend gemaakt.

Vijfde podium en verrassingsact

Nieuw dit jaar is dat naast de vier vaste podia - Zaal, Club, Café, Bar - ook de vaste Kelderwerking van Trix in de verf gezet wordt. De repetitie- en productieruimtes van het muziekcentrum worden voor de eerste keer geopend tijdens We Are Open waar de meest frisse, avontuurlijke bands optreden. Verder is er voor het eerst ook een derde festivaldag, op donderdag pakt Trix uit met een verrassingsconcert voor bezoekers die een combiticket hebben bemachtigd. Wie komt spelen, is voorlopig nog geheim, maar het festival beloofde eerder al met een grote naam te komen.

We Are Open 2020 speelt zich af op 6, 7 en 8 februari. Combitickets zijn intussen uitverkocht. Dagkaartjes kosten 17 euro. Alle info hier.