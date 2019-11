Kunst bij de kapper: dit is Noorderlicht 2019 AMK

21 november 2019

14u23 1 Borgerhout Op donderdag 28 november wordt alweer de vierde editie van ‘Noorderlicht’ georganiseerd, het unieke buurtproject in de wijk 2060. Na de lichtgevende stoet die vorig jaar door de multiculturele buurt in Antwerpen-Noord trok, verhuizen de makers nu naar 30 bijzondere locaties binnen: bij de Nigeriaanse kapper, in woonkamers en zelfs op de tram.

Kris van ’t Hof, coördinator van Noorderlicht en docent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (AP Hogeschool Antwerpen): “Dit jaar overschrijden we als het ware de drempels. In plaats van buiten op straat, laten we Noorderlicht nu binnen plaatsvinden: bij de Nigeriaanse kapper, in de hippe coffeebar, een theater, het metrostation en zelfs op tram 12 die de wijk doorkruist. Allemaal plaatsen waar iedereen elkaar tegenkomt. Maar er zijn ook meer ‘intieme’ locaties zoals de kerk, ateliers van kunstenaars en woonkamers van bewoners.”

Noorderlicht start donderdag 28 november om 18 uur op het De Coninckplein. Vzw Violencia brengt muziek, en iedereen kan deelnemen aan een bewegingsperformance van de Australische violiste en onderzoeker naar gebaren in muziekuitvoering, Winnie Huang. En dan is het aan het publiek om zich te laten verrassen op 30 locaties door lokale deelnemers, zoals het Zonnekoor en de Nigeriaanse band, maar ook door jonge kunstenaars. Studenten van het Koninklijk Conservatorium en de Antwerpse Academie brengen beeldende kunst, opera, experimentele klassieke muziek, chanson, hedendaagse dans, Vlaamse volksliedjes, wereldmuziek, fotografie en spoken word. Vanaf 21 uur is er een buurtfeest in de Permekebibliotheek.

Meer info op www.ap-arts.be.