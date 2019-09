KruggerKross voor het eerst met elektronische tijdregistratie ADA

13 september 2019

12u14 0 Borgerhout Springen over balkjes of rijden door de zandbak, tijdens de KrugerKross in Borgerhout op zondag 15 september mag iedereen zich voor een dag veldrijder noemen. Presentatoren Dempsey, bekend van de Buurtpolitie en Saïd, bekend van Patser en SLM, zorgen samen met de dj’s voor extra sfeer en gezelligheid.

In Borgerhout wordt de laatste jaren met succes stevig ingezet op veldrijden. Op het Krugerplein wordt voor het zevende jaar op rij een spectaculair parcours aangelegd. Daarbij springen vooral de stellingbrug en de ‘Krugerberg’ in het oog. Ook de balkjes en de zandbak kunnen niet ontbreken op een echte veldrit. Dit jaar is er voor het eerst een elektronische tijdregistratie, zodat deelnemers exact weten wat hun prestatie is

De KrugerKross is geen wedstrijd voor professionals, wel voor iedereen die een fiets heeft en zin om de sport zelf eens uit te proberen. Voor de allerkleinsten is er de KleuterKross voor loopfietsjes (vanaf 2 jaar) en de KinderKross over een eenvoudig parcours. Kinderen die geen fiets of fietshelm ter beschikking hebben, kunnen er ter plaatse gratis een ontlenen. Bij de volwassenen zijn er reeksen voor mannen en vrouwen, telkens voor amateurs en voor wat meer getrainde fietsers.

Inschrijven kan zondag 15 september ter plaatse of op zaterdag 14 september tussen 13 en 17 uur in Bar Leon.