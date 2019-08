KrugerKross maakt zich op voor zevende editie BJS

28 augustus 2019

12u10 0 Borgerhout Aan het Krugerplein in Borgerhout wordt op zondag 15 september de zevende editie van de cyclocross KrugerKross georganiseerd.

Deelnemers kunnen zich er op een professioneel parcours wagen met alles erop en eraan: stellingbrug, zandbak, balkjes om over te jumpen... De organisatie voorziet reeksen voor kleuters met loopfietsjes en voor dames. Voor de heren is er een reeks voor beginners en een reeks voor ‘fanatiekelingen’. Kinderen kunnen gratis een fiets of een helm lenen. Een identiteitskaart is wel vereist, als waarborg.

De zevende editie wordt gepresenteerd door Saïd Boumazoughe (SLM) en Dempsey van Ketnet. Er is animatie en je kan je fiets laten nakijken in de materiaalzone van ‘De Fietsbroers’.