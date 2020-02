Koerier rijdt politiecontrole binnen met joint in de hand Sander Bral

07 februari 2020

Het wijkteam van Borgerhout controleerde samen met het verkeersondersteuningsteam en de douane het verkeer op de Noordersingel. In totaal werden 227 voertuigen gecontroleerd. De douane inde 7.200 euro aan achterstallige boetes bij zes bestuurders, drie voertuigen werden getakeld omdat er in totaal voor 10.000 euro aan openstaande boetes onbetaald bleven. Ook de politie takelde één voertuig dat onverzekerd rondreed en één voertuig dat al vier jaar niet meer was aangediend bij de keuring. Bovendien reed de bestuurder rond met een hele hoop openstaande boetes.

Eén bestuurder die werkte voor een koerierdienst reed de controle binnen met een joint in de hand. Hij testte uiteraard positief op het gebruik van drugs achter het stuur. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken en hij kreeg een minnelijke schikking voor het bezit van drugs.

Ook in de regio West werd er gecontroleerd door het wijkteam en het verkeersondersteuningsteam. Een Duits voertuig werd in beslag genomen wegens niet ingeschreven en niet verzekerd. Er werden tien parkeerovertredingen beboet en drie openstaande boetes geïnd.