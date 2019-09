Klein Schipke maakt na 30 jaar comeback in 307de Reuzenstoet in Borgerhout AMK

28 september 2019

14u52 5 Borgerhout Zaterdag trok de Borgerhoutse Reuzenstoet weer door de straten van het district. Meer dan dertig groepen namen deel aan wat al de 307de editie van deze Borgerhoutse hoogdag is.

Het startschot van de stoet werd gegeven om 13 uur aan Woonzorgcentrum Gitschotelhof in de Lodewijk Van Berckenlaan. Langs het parcours was er heel wat te beleven, met onder andere braderijen op de Gitschotellei en de Turnhoutsebaan, en een feest in de tuinwijk. De stoet hield ook halt aan de Centers waar op dat moment een opendeurdag plaatsvond. Na passages aan De Roma en het Reuzenhuis streek de bonte bende neer op het Moorkensplein, waar de reuzen feestelijk werden verwelkomd. Om 18 uur barstte het afsluitende Reuzenfeest los in een grote tent op het Moorkensplein.

Voor het eerst sinds de jaren ‘80 voer ook het ‘Klein Schipke’ weer mee in de Reuzenstoet. Een twintigtal jongeren van de Borgerhoutse jongerenorganisatie JES restaureerden samen met De Reuzen vzw de praalwagen die na dertig jaar weer zijn opwachting maakt in de stoet. Met de praalwagen beelden de jongeren het verhaal uit van Brabo die de kwaadaardige reus Antigoon verslaat.