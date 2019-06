Jogger (73) levensgevaarlijk gewond na aanrijding Patrick Lefelon/Jan Aelbers

09 juni 2019

20u37 16 Borgerhout Op de Plantin Moretuslei is zondagavond rond 19.10 uur een voetganger aangereden. Het slachtoffer is een 73-jarige jogger. De man werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie zagen getuigen hoe de man van 73 onverwacht de rijweg opliep. Een bestuurder kon niet meer op tijd stoppen en het kwam tot een aanrijding. Het slachtoffer geraakte ernstig gewond. De ambulance vroeg bijstand van een medisch urgentieteam (MUG). De man werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder die bij het ongeval betrokken was, was erg aangedaan door de feiten. Hij legde een negatieve ademtest af. Een hele poos was de Plantin en Moretuslei staduitwaarts afgesloten ter hoogte van de spoorwegbrug.