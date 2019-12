Joggende vrouw loopt onder tram aan Stenenbrug: slachtoffer in levensgevaar Sander Bral

06 december 2019

18u19 6 Borgerhout Op het kruispunt van de Stenenbrug met de John Englishstraat in Borgerhout deed zich vrijdagavond een ernstig ongeval voor. Een vrouw werd er aangereden door een tram van De Lijn, wellicht was de vrouw aan het joggen op dat moment en zag ze de tram niet aankomen. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval deed zich rond kwart na vijf vrijdagavond voor. “De tram reed met een lage snelheid want was nog maar net aan een halte vertrokken”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “We gaan ervan uit dat de vrouw aan het joggen was op het moment dat ze werd aangereden. Ze werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.”

Volgens getuigen stak de dame de straat over zonder te kijken - dat werd niet officieel bevestigd - en zou ze een slag gekregen hebben van de zijspiegel van de tram met een ernstige hoofdwonde tot gevolg.

De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht door de lokale politie. De trams van De Lijn rijden terug intussen.

Tweede ongeval met tram

Een half uur later deed er zich opnieuw een ongeval met een tram voor in Antwerpen. Aan de Britselei ter hoogte van de Nationale Bank raakte een personenwagen gekneld tussen een tram en een betonnen jersey. “Tijdens het ongeval vielen er geen gewonden maar de bestuurder van de tram werd wel onwel na de aanrijding”, klinkt het nog bij de politie. De tram zou ontspoord zijn bij dat ongeval. De omstandigheden zijn nog onduidelijk.