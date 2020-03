Irène Wils is vijfde coronaslachtoffer van kaartersclub De Fontein: “Zij stond altijd klaar voor iedereen” David Acke

15u57 0 Borgerhout Nu heeft ook het laatste slachtoffer van Nu heeft ook het laatste slachtoffer van de kaartclub van serviceflats De Fontein een naam en gezicht gekregen. Het gaat om de 79-jarige Irène Wils. Een zorgzame vrouw die jaren voor haar zieke man zorgde. “Irène stond altijd klaar voor een ander, niks was te veel. Dat ze nu in alle eenzaamheid is moeten sterven doet veel pijn.”

“Irène stond altijd klaar voor een ander. Ze woonde 17 jaar lang samen met mijn grootvader Carolus Wenderickx in de ‘flatten’ zoals wij ze noemen. Omdat het contact met haar eigen dochters op een zeer laag pitje stond was ze heel blij dat mijn dochter en ik wekelijks een bezoekje brachten. Zo kreeg ze er ineens een kleindochter en achterkleindochter bij”, vertelt pluskleindochter Sandra Vandaele vanuit Spanje waar ze sinds enkele jaren woont. “Carolus - charly - was hulpbehoevend en zat op het laatst in een rolstoel. Ze zorgde enorm voor hem als een echt moedertje en toegewijde vrouw tot zijn dood in 2015.”

Het besef komt al snel dat deze superlieve vrouw heel eenzaam en alleen van de wereld is gegaan met het vieze beest in haar arme lijf, helemaal alleen in die kille ziekenhuiskamer, zonder ook maar een geliefde om zich heen Pluskleindochter Sandra

Voor Irène was het wegvallen van haar man een zware domper. Plots had ze niemand meer voor wie ze elke dag kon zorgen. “Nadien sukkelde ze ook met haar gezondheid. Ze onderging een zware hartoperatie en het herstel was lang en zwaar. We vreesden zelfs dat ze het niet zo halen maar Irène was nog sterker dan we dachten”, vertelt Sandra. “Ze werd terug die levendige vrouw en ging wekelijks met haar caddy te voet naar de markt. Ze maakte ook nieuwe vrienden en trok er graag met de bende op uit.” Sandra vertelt levendig over Irène, ze lacht als ze terugdenkt aan haar plusoma. Maar dan wordt Sandra rustig. “En dan plots dit.”

Hoop

Via een berichtje op Facebook vernam Sandra het nieuws dat er vijf bewoners van De Fontein overleden zijn en dat Irène één van hen was. “Als een gek ben ik beginnen rondbellen. Naar de ziekenhuizen, het zorgcentrum, begrafenisondernemers maar nergens kon ik bevestiging krijgen. We belden zelfs de politie van Antwerpen. Om 23.30 uur werd ik doorverbonden met het mortuarium van het ZNA. Samen met een dokter ging ik de lijst af. Irène stond er niet tussen. Voor het eerst dacht ik: ze is er niet bij. Ik kan gaan slapen.” Dat was zondagavond.

Maandagochtend belde Sandra toch nog eens met De Fontein en daar hoort Sandra uiteindelijk het slechte nieuws: Irène is overleden. “Dat is een rollercoaster aan emoties. Angst, onwetendheid, hoop, blijdschap en uiteindelijk groot verdriet”, zucht Sandra. Afscheid nemen van haar plusoma Irène zit er niet in. Spanje zit in een lockdown en vluchten naar België zijn er niet of nauwelijks. Irène werd ondertussen gecremeerd en uitgestrooid afgelopen dinsdag. Slechts enkele dagen nadat ze overleed.

“Het besef komt al snel dat deze superlieve vrouw heel eenzaam en alleen van de wereld is gegaan met het vieze beest in haar arme lijf, helemaal alleen in die kille ziekenhuiskamer, zonder ook maar een geliefde om zich heen. Pagina omslaan en doorgaan. Want je houdt niks tastbaar over aan deze prachtige vrouw behalve de mooie herinneringen. Triest, echt triest.”