Initiatiefnemers achter zelf geschilderd fietspad op Turnhoutsebaan krijgen GAS-boete in de bus ADA

02 juli 2020

09u28 0 Borgerhout De actie achter het fietspad met afwasbare krijtverf op de Turnhoutsebaan krijgt een gerechtelijk vervolg. Twee betrokkenen kregen al een GAS-boete in de bus. Burgerinitiatief ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ organiseert een crowdfunding om ze te steunen.

Eind mei verscheen op de Turnhoutsebaan een nieuw fietspad. Onbekenden brachten met afwasbare krijtverf een fietspad aan op het stukje Turnhoutsebaan tussen de Kroonstraat en de Eliaertsstraat. Met de actie wilde de betrokkenen duidelijk maken dat ook fietsers een veilige plek moeten krijgen op de Turnhoutsebaan. Maar hun actie krijgt nu een gerechtelijk staartje. Tijdens hun laatste actie werden de initiatiefnemers betrapt door de politie en werden verhoord.

GAS-boete

“Het was een ludieke protestactie met afwasbare krijtverf. Zoiets moet toch kunnen?” zegt Kevin Buytaert. Hij is stafmedewerker bij beweging.net en één van de initiatiefnemers van ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ die ijveren voor veiliger verkeer op de Turnhoutsebaan. “Voor alle duidelijkheid, wij hebben niets met die actie te maken. Maar we staan er volledig achter. De actievoerders zelf waren zich van geen kwaad bewust. Deze week ontvingen ze een GAS-boete en om hen te helpen organiseren wij nu een crowdfunding.”

Bezwaar

Er wordt wel bezwaar ingediend tegen deze GAS-boete. “Indien de actievoerders deze boete niet moeten betalen, gaat het geld naar het burgerinitiatief ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ om zo meer druk te zetten op het beleid om de Turnhoutsebaan veiliger en groener te maken.”

Volgens Buytaert gaven automobilisten dankzij het geschilderde fietspad meteen meer ruimte aan de fietsers en voetgangers. “Blijkbaar kan je door kleine ingrepen al een groot verschil maken. Wij willen met ons burgerinitiatief dan ook de handen in elkaar slaan met alle betrokkenen - buurtbewoners, handelaars, lokale en bovenlokale beleidsmakers - om samen echt een verschil te maken voor een meer leefbare en veilige Turnhoutsebaan.”

Wie de crowdfunding wil steunen kan dat op: www.okpal.com/pak-ze-aan-de-turnhoutsebaan.